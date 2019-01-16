Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Evkur Yeni Malatyaspor, evinde Bodrumspor'u çok zorlandığı maçta 3-2 mağlup etti.

Karşılaşmaya konuk ekip etkili başladı. 7'de Ozan Sol, ilk yarının son dakikalarında ise Hüseyin Kala durumu 2-0'a getirdi. İlk yarı böyle sona ererken maçın son bölümü müthiş bir geri dönüşe sahne oldu.

80'de penaltıdan Aleksic farkı bire indirirken 3 dakika sonra Michael Pereira beraberliği sağladı: 2-2. 89'da bir kez daha sahneye çıkan Aleksic, Malatya'yı galibiyete taşıyarak tur için avantajı da takımına getirdi.

Mücadelenin rövanşı 23 Ocak Çarşamba günü oynanacak.