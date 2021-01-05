Yeni Malatyaspor ile Sivasspor, Süper Lig'in 17. haftasında Malatya karşı karşıya gelirken 4 golün olduğu mücadelede kazanan çıkmadı. Sivasspor 17. dakikada 1-0 öne geçti. Kırmızı-beyazlılarda Robin Yalçın sol kanattaki Gradel'i gördü, onun arka direğe ortasında Erdoğan düzgün bir vuruşla golü buldu. 24. dakikada Yeni Malatyaspor atağında Fofana skora tekrar dengeyi getirdi. Ceza alanı içinde topla buluşan Adem sağ kanattaki Chebake'yi gördü onun ortasına Fofana dönerek vurdu ve topu ağlara gönderdi.
31. dakikada paslaşarak kullanılan korner sonrası Erdoğan'ın içeriye çevirdiği topa Gradel kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi ve Sivasspor 2-1 öne geçti. 62. dakikada sol kanattan ceza alanına çevrilen topa Tetteh kafayı vurdu kaleci Ali elinden kaçırdı, Tetteh önündeki topu ağlara göndererek skora bir kez daha dengeyi getirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.
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