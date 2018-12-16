Yeni Malatyaspor: 2 - Medical Park Antalyaspor: 0 (Maç sona erdi)

Türkiye Spor Toto Süper Lig maçında Yeni Malatyaspor, Medical Park Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.Yeni Malatyaspor takımın hocası sahaya şu oyuncuları sürdü: Fabien Farnolle, Sadık Çiftpınar, Murat Akça, Issam Chebake, Erkan Kaş, Guilherme, Murat Yıldırım, Ahmed Ildız, Khalid Boutaib, Adem Büyük, Eren TozluMedical Park Antalyaspor maça şu 11'le başladı: Ruud Boffin, Diego Angelo, Salih Dursun, Ondrej Celustka, Nazım Sangare, Doğukan Sinik, Chico, Serdar Özkan, Hakan Özmert, Maicon, Mevlüt ErdinçMücadelenin 16. dakikasında Yeni Malatyaspor Khalid Boutaib ile skoru 1-0 yaptı. 34. dakikada Khalid Boutaib, tabelayı 2-0 yaptı. İlk yarı 2-0 sona erdi. İlk 45 dakikada Medical Park Antalyaspor futbolcusu Doğukan Sinik ile Yeni Malatyaspor futbolcusu Murat Yıldırım sarı kart gördü. Maçın ikinci yarısı golsüz bitti.Maçın 2. yarısında Yeni Malatyaspor ekibinde Eren Tozlu oyundan çıktı, Buğra Çağıran yerine girdi, Medical Park Antalyaspor takımında ise William Vainqueur ve Abdelaziz Barrada girerken Chico ve Mevlüt Erdinç çıktı. Karşılaşma 2-0 tamamlandı.İddaa 133 koduyla açtığı bu maçta Yeni Malatyaspor kazanır bahsine oynayanlara 1.80 oranını kazandırdı.Yeni Malatyaspor son 5 maçta 3 kez kazandı, 2 yenilgi yaşadı. Konuk ekip 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.