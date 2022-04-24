Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk oldu.

Yeşil-beyazlılar küme düşen rakibi karşısında Abdülkerim Bardakçı ile 7. dakikada 1-0 öne geçti.

Yeni Malatyaspor'da Gaston Campi 20. dakikada direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Konuk ekip 37'de Ahmed Hassan ile farkı 2'ye çıkardı.

Yeni Malatyaspor 47'de Tetteh ile farkı 1'e indirse de Konysapor'da Skubic 59'da skoru 3-1'e getirdi. Maçın sonucunu ise 63'te Dicko penaltıdan söyledi.

Konyaspor bu galibiyetle puanını 64'e yükseltti ve zirveyi takibini sürdürdü.

MAÇIN DAKİKALARI

7. dakikada İttifak Holding Konyaspor öne geçti. Hadziahmetovic'in sağ kanattan kullandığı kornere ceza sahasında iyi yükselen Abdülkerim Bardakçı'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

20. dakikada Öznur Kablo Yeni Malatyaspor 10 kişi kaldı. Sağ kanattan gelişen İttifak Holding Konyaspor atağında rakiplerinden sıyrılarak orta sahayı geçen Michalak ceza sahası dışında Campi'nin formasını çekmesiyle yerde kaldı. Hakem Sarper Barış Saka Campi'ye bu harekete nedeniyle kırmızı kart gösterdi.

30. dakikada gelişen İttifak Holding Konyaspor atağında sol kanattan Bytyqi'nin pasıyla ceza sahası yayı üzerinde buluşan Soner Dikmen'in vuruşunda top üstten auta gitti.

37. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Bytyqi'nin sol kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Ahmed Hassan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2

46. dakikada son kanattan rakiplerini geçerek ceza sahasına girmek isteyen Mustafa Eskihellaç, Adil Demirbağ'ın müdahalesiyle ceza sahası çizgisi üzerinde yerde kaldı.

47. dakikada ev sahibi ekip farkı bire indirdi. Ceza sahası çizgisi üzerinde topun başına geçen Tetteh, yaptığı güzel vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-2

59. dakikada konuk ekip farkı tekrar ikiye çıkardı. Guilherme'nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Skubic topu ağlara gönderdi: 1-3

60. dakikada sağ kanattan topu kapan Tetteh, ceza sahası içerisinde Adil Demirbağ'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Sarper Barış Saka ise penaltı noktasını gösterdi.

62. dakikada ev sahibi ekip farkı tekrar bire indirdi. Penaltı noktasında topun başına geçen Dicko, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-3

Karşılaşma konuk ekibin 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Sarper Barış Saka, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Emin Tuğral

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Kenan Özer (Dk. 86 Haqi Osman), Awuku, Campi, Barış Başdaş, Azubuike (Dk. 27 Karim Hafez), Donsah, Dicko, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 46 Jospin), Mustafa Eskihellaç, Tetteh

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Guilherme, Abdülkerim Bardakçı, Adil Demirbağ (Dk. 63 Musa Çağıran), Skubic, Hadziahmetovic, Soner Dikmen (Dk. 63 Oğulcan Ülgün), Bytyqi, Çekiçi (Dk. 82 Mpoku), Michalak (Dk. 82 Amilton), Ahmed Hassan (Dk. 70 Cikalleshi)

Goller: Dk. 7 Abdülkerim Bardakçı, Dk. 37 Ahmed Hassan, Dk. 59. Skubic (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 47 Tetteh, Dk. 62 Dicko (Penaltıdan) (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 20 Campi (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Adil Demirbağ, Dk. 81 Oğulcan Ülgün (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 27 Kenan Özer, Dk. 87 Karim Hafez (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)