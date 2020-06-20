BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. 40. dakikada Umut Bulut'un golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi ekip ilk 45 dakikayı önde tamamladı.
76. dakikada penaltı kazanan Göztepe'de topun başına geçen Alpaslan Öztürk hata yapmayarak skoru eşitleyen golü kaydetti.
Bu gole hızlı cevap veren Yeni Malatyaspor, 78. dakikada Vidar Kjartansson'un golüyle yeniden öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmayınca Yeni Malatyaspor kritik bir 3 puan aldı ve puanını 28'e yükseltti. Sarı-siyahlılar ayrıca 2020 yılındaki ilk galibiyetini elde etti. Yeni Malatyaspor bundan önceki son galibiyetini, 15 Aralık 2019'da Beşiktaş deplasmanında almıştı.
MAÇIN DAKİKALARI
10. dakikada Göztepe'de Soner Aydoğdu'nun sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Serdar Gürler'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Farnolle'de kaldı.
12. dakikada Chebake'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda, Göztepe savunması topu uzaklaştırdı.
35. dakikada Soner Aydoğdu'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Wilczek'in vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.
38. dakikada Mossoro'nun ceza sahası dışına doğru gönderdiği topla buluşan Halil Akbunar'ın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
41. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağ kanattan Gökhan Töre'nin ceza sahasına ortasında Umut Bulut'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Beto'nun solundan ağlarla buluştu: 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısı, BtcTurk Yeni Malatyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
62. dakikada Sakıb Aytaç'ın kaleci Farnolle'ye verdiği geri pas kısa düştü. Tripic, önünde kalan meşin yuvarlağı bekletmeden ceza sahasına gönderdi. Araya giren Hadebe, topu taca yolladı.
73. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında, Serdar Gürler ceza sahasına ortasını yaptı. Topa kafayı vuran Wilczek, kaleci Farnolle'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Özgür Yankaya, penaltı noktasını gösterdi. 76'ncı dakikada penaltıyı kullanan Alpaslan Öztürk, meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelerle buluşturdu: 1-1
Bu arada, hakem Özgür Yankaya, penaltı kararının ardından yoğun itirazlarda bulunan BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ı dördüncü hakemin uyarısı üzerine kırmızı kartla tribüne gönderdi.
78. dakikada ev sahibi ekip tekrar öne geçti. Sol kanattan gelişen BtcTurk Yeni Malatyaspor atağında, Gökhan Töre'nin ceza sahasına gönderdiği topu arka bölümde Youssuf Ndayishimiye kafayla altıpasın içine indirdi. Bu bölümdeki Kjartansson'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1
Karşılaşma, BtcTurk Yeni Malatyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!