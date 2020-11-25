Yeni Malatyaspor: 2 - Etimesgut Belediyespor: 0

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Onur Özütoprak, Bahtiyar Birinci, Cemil Tunç

YeniMalatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Murat Akça, Wallace, Erkan Kaş (Dk. 75 Bülent Cevahir),Zuqui, Mustafa Eskihellaç, Ahmed Ildız (Dk. 67 Ndayishimiye),Fofana (Dk. 67 Adem Büyük),Jetmir Topalli (Dk. 86 Doğukan Emeksiz),Umut Bulut (Dk. 67 Tetteh)

EtimesgutBelediyespor: Özkan Karabulut, Hüseyin Öztürk, Eyüpcan Delibalta, Çağlayan Menderes, Mikail Koçak (Dk. 70 Yusuf Yıldırım),İbrahim Alan (Dk. 70 Ahmet Sun),Şahin Fıstıkcı, Alim Harlak, Alaettin Batuhan Tur, Halil Köçer, Yasin Görkem Arslan (Dk. 70 Recep Metin)

Goller: Dk. 52 Umut Bulut, Dk. 90+3 Tetteh ( Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Yasin Görkem Arslan, Dk. 84 Halil Köçer (Etimesgut Belediyespor)

52. dakikada Yeni Malatyaspor öne geçti. Ahmed Ildız'ın pasında Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahasına ortasında topla buluşan Umut Bulut, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

90+3. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Bu dakikada defansın arkasına sarkan Tetteh, aşırtma bir vuruşla topu kaleci Özkan'ın üzerinden filelerle buluşturdu: 2-0

Karşılaşmayı bu skorla kazanan Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi.