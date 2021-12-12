Süper Lig'de 16. hafta mücadelesinde Alanyaspor, Malatyaspor deplasmanında iki kez geriye düştüğü maçta 6-2 kazandı.

Marius Sumudica, Yeni Malatyaspor atkısını öptükten sonra tribünlere "Bitti" işareti yaptı ve soyunma odasına gitti.