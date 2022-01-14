Süper Lig'in 21. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Yeni Malatyaspor, Göztepe'yi ağırladı.

Ev sahibi, 7. dakikada Mustafa Eskihellaç ile öne geçti.

15. dakikada Berkan Emir, penaltı golüyle cevap verdi.

İlk yarı 1-1'lik skorla tamamlandı.

73. dakikada Lourency, skoru Göztepe lehine çevirdi: 2-1.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Göztepe, altın değerinde 3 puanı hanesine yazdırdı.

Üst üste 2. galibiyetini alan Göztepe puanını 21'e yükseltirken Yeni Malatyaspor 15 puanla ligin son sırasında kaldı.