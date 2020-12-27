Süper Lig'in 15. haftasında BB Erzurumspor, Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. Erzurum ekibiyle ilk maçına çıkan teknik direktör Mesut Bakkal, 3 puanla açılış yaptı. Galibiyeti getiren goller; Gomes, Donald ve Obertan'dan geldi. Acquah'ın sayısı Malatya'ya yetmedi. Erzurum, ligde 11 maç aradan sonra galip geldi. Ev sahibi ise 6 maç sonra mağlup oldu.

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