Yeni Malatyasporlu futbolcular, karşılaşmanın ilk düdüğünden sonra 20 saniye boyunca hareketsiz bekleyerek protesto gerçekleştirdi. Bu sırada Antalyasporlu oyuncular da kendi aralarında top çevirdi. Protestonun, futbolcuların alacaklarını alamamaları nedeniyle yapıldığı öğrenildi.
7. dakikada Yeni Malatyaspor hazırlık paslarıyla savunmadan çıkmaya çalışırken Zeffane'nin pasında Sadık'ın kontrol edemediği topu ceza yayı üzerinde alan Luiz Adriano, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.
22. dakikadaki Yeni Malatyaspor atağında, Zeffane'nin ortasında arka direkteki Haddadi topla buluştu. Haddadi'nin gelişine vuruşunda top üstten auta çıktı.
27. dakikada Zeffane'nin Antalyaspor savunmasının arkasına attığı topa Dicko hareketlendi. Kaleci Boffin'in biraz öne çıktığını gören Dicko'nun aşırtma vuruşunda top auta gitti.
35. dakikada Antalyaspor'da Fernando, kaleci Ertaç'ın öne çıktığını görünce orta çizginin gerisinden kaleye vurdu. Ertaç'ın dokunduğu top direğe de çarpıp kornere gitti.
40. dakikada Yeni Malatyaspor savunmasının arkasına gönderilen topla buluşan Ndao, kaleci Ertaç'la karşı karşıya kaldı. Ndao'nun vuruşunda Ertaç topu ayağıyla çelerek gole izin vermedi.
İlk yarı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
51. dakikada Yeni Malatyaspor'un atağında Azubuike'nin pasıyla topla buluşan Haddadi'nin vuruşunda, top kale direğinin üstünden auta gitti.
54. dakikada Dicko'nun ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Karim Hafez'in şutunda, Boffin topu kurtardı.
59. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza alanında topla buluşan Luiz Adriano, pasını ceza yayının gerisindeki Fernando'ya çıkardı. Bu oyuncunun ceza yayının gerisinden plasesinde meşin yuvarlak, kaleci Ertaç Özbir'in müdahalesine rağmen üst direğe de çarparak çizgiyi geçti: 0-2.
74. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Adem Büyük'ün şutunda top üst direkten döndü.
88. dakikada Yeni Malatyaspor farkı 1'e indirdi. Ceza sahası dışından sağ çaprazdan Rahman Buğra Çağıran'ın sert vuruşunda, yakın köşede üst direğe de çarpan top ağlarla buluştu: 1-2.
Karşılaşmayı Fraport TAV Antalyaspor 2-1 kazandı.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mustafa Sönmez, Samet Çavuş
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Campi, Haddadi, Mustafa Eskihellaç (Dk. 55 Adem Büyük), Kenan Özer (Dk. 46 Karim Hafez), Sadık Çiftpınar, Mehdi Zeffane, Azubuike, Donsah (Dk. 46 Ndong), Mounir (Dk. 84 Rahman Buğra Çağıran), Dicko (Dk. 88 Mert Miraç Altıntaş)
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo, Doğukan Sinik (Dk. 70 Floranus), Güray Vural, Kudriashov, Poli (Dk. 58 Hakan Özmert), Fredy (Dk. 46 Mehmedi), Fernando, Ndao (Dk. Ghacha), Luiz Adriano (Dk. 83 Wright)
Goller: Dk. 7 Luiz Adriano, Dk. 59 Fernando (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 88 Rahman Buğra Çağıran (Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 41 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 46 Sadık Çiftpınar (Yeni Malatyaspor)
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