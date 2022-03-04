Yeni Malatyaspor ile Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta maçında karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan Adana Demirspor, Bjarnason ve Balotelli ile girdiği pozisyonları değerlendiremeyince ilk 45 dakika eşitlikle geçildi.

Maçın ikinci yarısında da Adana Demirspor zaman zaman etkili olsa da gol Yeni Malatyaspor'dan geldi. Svensson'un hatasında Tetteh'in pasında topla buluşan Mounir Chouiar skoru 1-0'a getirdi.

Kalan dakikalarda gol olmayınca Yeni Malatyaspor maçtan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı ve ligde 17 hafta sonra galibiyeti hatırladı. Ev sahibi ekip ayrıca yeni teknik direktörü Cihat Arslan'la çıktığı ilk maçı da kazandı.