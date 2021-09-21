Yeni Malatyaspor ile Sivasspor, Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erirken Sivasspor 70. dakikada öne geçti. Fajr'ın ortasında Dimitris Goutas takımını 1-0 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda gol olmayınca kırmızı-beyazlılar 3 puana uzanan taraf oldu. Bu galibiyetle Sivasspor puanını 6'ya yükseltti. Yeni Malatyaspor ise 6 puanda kaldı.