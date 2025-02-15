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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Yeni Malatyaspor: 0 - Manisa FK: 6 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Yeni Malatyaspor: 0 - Manisa FK: 6 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Manisa FK, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 6-0 mağlup etti. Oktay Gürdal, Moryke Fofana, Dani Ramirez (2), Georgi Minchev ve Bartu Göçmen'in golleriyle farklı kazanan Manisa FK, puanını 33'e yükseltti. Yeni Malatyaspor ise haftayı -21 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2025 - 18:06 Güncelleme: 15.02.2025 - 18:06
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        Manisa FK'dan 6 gollü galibiyet!
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        Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Yeni Malatyaspor ile Manisa FK karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 6-0'lık skorla Manisa FK oldu.

        Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 33'te Oktay Gürdal, 44'te Moryke Fofana, 55 ve 60'ta Dani Ramirez, 72'de Georgi Minchev ve 74. dakikada Bartu Göçmen attı.

        Bu sonucun ardından Manisa FK puanını 33'e yükseltirken, sonuncu sırada yer alan Yeni Malatyaspor ise -21 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Sarı Siyahlılar, Amed SK'ya konuk olacak. Ege temsilcisi, evinde Boluspor'u ağırlayacak.

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