MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada BtcTurk Yeni Malatyasporlu Murat Yıldırım'ın sağ kanattan pasıyla topla buluşan Fofana ceza sahası içerisinde bekletmeden pasını Donald'a verdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nordfeldt'nin sağından auta çıktı.

13. dakikada Ayite'nin ceza sahası dışından savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Stancu'nun vuruşunda kaleci Farnolle meşin yuvarlağı kornere çeldi.

43. dakikada Ayite'nin sol kanattan verdiği pasla buluşan Halil İbrahim Pehlivan, topu ceza sahasına göndermek istedi. Araya giren Mina, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

53. dakikada Gençlerbirliği'nde Flavio Ramos gole yaklaştı ancak top direkten geri döndü.

64. dakikada bu Yeni Malatyaspor'da Moryke Fofana direğe takıldı.

Kalan bölümde başka gol olmazken mücadele 0-0 noktalandı.