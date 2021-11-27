Yeni Malatyapsor Galatasaray maçı için artık heyecan dorukta. Süper Lig 2021-2022 sezonunun 14. hafta maçına sahne olacak Yeni Malatyapsor Galatasaray maçı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

Y.MALATYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Yeni Malatyapsor Galatasaray maçı 28 Kasım Pazar günü saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Cicaldau, Berkan, Morutan, Feghouli, Kerem, Diagne.