Malatya temsilcisi, ligde mücadele ettiği iki sezon boyunca transferde gösterdiği özenle dikkati çekerken, 2019-2020 sezonu Avrupa macerası öncesi takımda başlatılan revizyon sürüyor.

Bu sezon takıma dahil olan ve sözleşmesi devam eden orta saha oyuncusu Sırp Danjiel Aleksic, Suudi Arabistan ekibi El Ahli takımına 3 yıllık imza attı.

Aleksic, geçen sezon 32 müsabakada 2 bin 479 dakika sahada kalıp takımın en istikrarlı futbolcusu olarak dikkati çekmiş, ayrıca takımın 47 golünün 10'una imza atmıştı.

Malatya ekibine 2016-2017 sezonunda transfer olan ve 3 sezonda 5 bin 114 dakika forma giyen Fransız kanat oyuncusu Michael Pereira da kulüpten ayrıldı. Başarılı oyuncu Romanya ekibi CFR Cluj ile anlaşmaya vardı.

Takım kaptanı sol kanat oyuncusu Adem Büyük de sözleşmesi yenilenmeyen oyuncular arasında. Bu sezon takımında 2 bin 115 dakika süre alarak 6 gol kaydeden Adem, Galatasaray'a gitti.

Forvet Ömer Şişmanoğlu ise sözleşmesinin tamamlanmasının ardından takımdan ayrılırken henüz başka bir kulüple sözleşme imzalamadı.

KAMARA VE GUILHERME'NİN DURUMU NETLİK KAZANMADI

Sözleşmesi sona eren futbolcular arasında olan İngiliz ekibi Fulham'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen Aboubakar Kamara'nın durumu ise netlik kazanmadı.

Takımın gol sorununu çözmek için alınan ancak hayal kırıklığı oluşturan Kamara, sahada toplam 703 dakika kalarak 1 gol attı. Transfer komitesi, Kamara için takımıyla görüşmesine karşın ekonomik nedenlerden dolayı bu transferin olumsuz sonuçlanacağı iddia ediliyor.

Yeni Malatyaspor'un İtalya'nın Benevento takımından kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği ve kulübe büyük katkı sağlayan Guilherme için de görüşmeler sürüyor.

Transfer opsiyonu sarı-siyahlı kulüpte bulunan Guilherme, 2018-2019 sezonunda 30 maça çıkarak 2 bin 251 dakika formasını terletti ve 5 kez rakip ağları havalandırdı.

İÇ TRANSFERDE İKİ İMZA

Yeni Malatyaspor, iç transferde mukavelesi biten oyunculardan sadece ikisiyle sözleşme imzaladı.

Takımın vazgeçilmezleri arasında olan ve sözleşmesi bu sezon sona eren Murat Yıldırım, transfer komitesiyle yaptığı görüşme sonrası tekrar takımda kalmaya karar verdi.

Kulübün sosyal medya hesaplarından "Yine Yeniden" başlığıyla duyurulan transferde Yıldırım'ın sarı-siyahlı ekiple 2 yıllık sözleşme imzaladığı açıklandı.

Sarı-siyahlılara Fransa'nın Le Havre ekibinden gelen kaleci Fabien Farnolle de sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımla yeniden anlaştı.

Bu sezon forma giydiği 20 maçta kalesinde 29 gole engel olamazken birçok başarılı kurtarışla da galibiyetlerde önemli rol oynayan başarılı file bekçisi, 1+1 yıllık sözleşmeye imza atarak kulüpte kalmaya karar verdi.

"TRANSFERDE İNCE ELEYİP SIK DOKUYORUZ"

Yeni Malatyaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Altyapı Sorumlusu Erdal Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, transfer çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü belirtti.

Gündüz, öncelikle takıma uyum sağlayan ve katkı sunabilecek futbolcularla ilgilendiklerini ifade etti.

Gündüz, dış transferde Kuzey Makedonyalı futbolcu Adis Jahovic'i, Fildişi Sahilli ofansif orta saha oyuncusu Moryke Fofana ile sağ bek Özer Özdemir'i transfer ettiklerini, Avustralyalı orta saha oyuncusu Luke Brattan'la da prensipte anlaştıklarını hatırlatarak şunları söyledi:

"Transferde ince eleyip sık dokuyoruz. Transfer komitemiz gece saatlerine kadar kulübümüze katkı sunacak, gücümüze güç katacak oyuncularla görüşüyor. İç transferde de çalışmalarımız devam ediyor. İki futbolcumuzla yola devam etme kararı alırken sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan oyuncularımız da oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Takımımıza katkı sunacağına inandığımız tüm futbolcularla görüşmeye devam edeceğiz. İç ve dış transfer çalışmalarımız da sürecek."