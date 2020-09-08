Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor Kulübü'nün basın sözcüsü Hakkı Çelikel, transferde titiz davrandıklarını belirterek, "Şu ana kadar iyi transferler gerçekleştirdik ancak eksiklerimiz var. Özellikle stoper mevkisine en az iki takviye yapmamız gerekiyor." dedi.

Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini anlatan Çelikel, lig başlayana kadar daha iyi konuma gelmek için çok çalıştıklarını ifade etti.

Çelikel, sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını da sürdürdüklerini dile getirerek, "Sezona geçen yıldan ders çıkararak hazırlanıyoruz. Artık Malatya'yı üzmeye hakkımız yok. Takımı da ona göre özenle kurmaya çalışıyoruz. Geçen sezonki kadromuzda önemli değişiklikler yaptık. Transferlerimiz devam ediyor. Şu ana kadar iyi transferler gerçekleştirdik ancak eksiklerimiz var. Özellikle stoper mevkisine en az iki takviye yapmamız gerekiyor." diye konuştu.

Takıma katkı sağlayacağına inandıkları futbolcuları kadrolarına dahil ettiklerini anlatan Çelikel, "Transfer süreci devam ediyor. Alacağımız futbolcular aldığımız oyuncular gibi iyi oyuncular olmalı. O nedenle ince eleyip sık dokuyoruz. Takıma yararlı olacak futbolcuları araştırıyoruz. Biraz geç kaldığımız düşünülebilir ancak bunun nedeni transferleri özenerek yapmak istediğimizden kaynaklanmaktadır. 'İyi, kaliteli, yararlı olsun, geç olsun' diye düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"KALİTELİ FUTBOLCULARI SEÇMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Hakkı Çelikel, şu ana kadar Benjamin Tetteh, Murat Akça, Jetmir Topalli, Zeki Yavru, Christian Cueva, Fernando Zuqui, Jody Lukoki, ve kaleci Guido Herrera'yı renklerini bağladıklarını hatırlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Büyük takımların gündeminde olan son derece kaliteli futbolcuları takıma dahil ederek kadromuzu güçlendirdik. En az 2-3 futbolcu daha transfer edeceğiz, görüşmelerimiz devam ediyor. Kaliteli futbolcuları seçmeye çalışıyoruz. Artık her şeyi düzgün yapmak, her şeyi doğru seçmek zorundayız. Mümkün mertebe bunun için çalışıyoruz. Bunda da başarılı olacağımıza inanıyorum."

Hakkı Çelikel, transfer çalışmalarının sürdüğünü anlatarak, "Adem Büyük ve Manuel da Costa gündemimizde, görüşmelerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"NOKTA TRANSFER YAPMAK İSTİYORUZ"

Bu hafta ligin başlayacağını hatırlatan Çelikel, şunları kaydetti:

"Yeni Malatyaspor olarak iyi bir takım kurmaya çalışıyoruz. Malatya'nın yüzünü güldürecek hedefi olan bir takım olacağız. Yönetimimiz, teknik direktörümüz, teknik heyetimiz, Malatya ve taraftarımızın desteğiyle bir daha üzücü sezonlar yaşamak istemiyoruz. Bunun için iyi bir birliktelik oluşturmamız gerekiyor. Taraftarımız sabretsin. Benjamin Tetteh gibi iyi bir golcüyü kadromuza kattık. İnşallah takıma önemli katkılar yapacak. Orta sahamız, kalecimiz çok iyi. Transfer çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Geçen sezon henüz bitmemişken transfer çalışmalarına başlamıştık. Jody Lukoki'yi büyük takımlar başta olmak üzere çok sayıda takım istiyordu ancak biz lig bitmeden transfer ettik. Futbolcuları özenle seçip kadromuza dahil ediyoruz. En az 2-3 futbolcu daha transfer edip kadromuzu iyice güçlendirmek istiyoruz. Mümkün mertebe ihtiyaç duyulan yerlere nokta transfer yapmak istiyoruz. Bu sezon güçlü, mücadeleyi bırakmayan bir Yeni Malatyaspor takımı oluşturmayı hedefliyoruz."

Çelikel, iyi bir takım kuracaklarına inançlarının çok güçlü olduğunu dile getirerek, "Yeni Malatyaspor'u hedefi olan bir takım haline geçirmek istiyoruz. Bu yıl taraftarımıza çok güçlü bir Yeni Malatyaspor izleteceğiz." diye konuştu.