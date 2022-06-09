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Yeni LUNA 1 haftada yüzde 60 düştü

Yeni LUNA bugün yüzde 14 değer kaybederek 3 doların altına düştü. Geçen ay büyük bir çöküşe imza attıktan sonra yeniden hayata döndürülen LUNA son 1 haftada yatırımcısına yüzde 60 kaybettirdi

09.06.2022 - 10:16 | Güncelleme: ABONE OL
Yeni LUNA çakılmaya devam ediyor
HABERTURK.COM

Geçtiğimiz ay TerraUSD (UST) ve LUNA'da yaşanan çöküş kripto para piyasasına damga vurmuştu. Yatırımcılar kısa sürede bu iki parada 60 milyar dolarlık yatırımlarının eridiğini görse de bazı geliştiriciler Terra projesinden vazgeçmedi.

Terraform Labs Kurucusu Do Kwon liderliğindeki geliştiriciler LUNA'yı 28 Mayıs'ta yeniden aktive etti. Sonraki bir haftada yeni LUNA önemli platformlarda alınıp satılmaya başlandı.

İLK ÇIKTIĞINDA 19 DOLARI AŞTI

Ancak eskisi gibi yeni LUNA da yatırımcılarını üzdü. 28 Mayıs'ta yeni LUNA 19.6 doları görmüş, mayıs aynı ise sert düşüşle 8.7 dolardan kapatmıştı.

LUNA dalgalı bir seyir izlese de şu ana kadar haziranda da kaybettirmeyi sürdürdü. Bu sabah itibarıyla yeni LUNA günlük yüzde 14 değer kaybederek 2.95 dolara geriledi. Böylece son 1 haftada yeni LUNA yatırımcısına yüzde 60 kaybettirmiş oldu.

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