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Geçtiğimiz ay TerraUSD (UST) ve LUNA'da yaşanan çöküş kripto para piyasasına damga vurmuştu. Yatırımcılar kısa sürede bu iki parada 60 milyar dolarlık yatırımlarının eridiğini görse de bazı geliştiriciler Terra projesinden vazgeçmedi.

Terraform Labs Kurucusu Do Kwon liderliğindeki geliştiriciler LUNA'yı 28 Mayıs'ta yeniden aktive etti. Sonraki bir haftada yeni LUNA önemli platformlarda alınıp satılmaya başlandı.

İLK ÇIKTIĞINDA 19 DOLARI AŞTI

Ancak eskisi gibi yeni LUNA da yatırımcılarını üzdü. 28 Mayıs'ta yeni LUNA 19.6 doları görmüş, mayıs aynı ise sert düşüşle 8.7 dolardan kapatmıştı.

LUNA dalgalı bir seyir izlese de şu ana kadar haziranda da kaybettirmeyi sürdürdü. Bu sabah itibarıyla yeni LUNA günlük yüzde 14 değer kaybederek 2.95 dolara geriledi. Böylece son 1 haftada yeni LUNA yatırımcısına yüzde 60 kaybettirmiş oldu.