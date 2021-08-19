Koronavirüs vaka sayılarındaki artış "Koronavirüs yasakları geri gelir mi?", "Covid-19 aşısı zorunlu olacak mı?" sorularını gündeme getirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgınla mücadelede uygulanacak yeni kararları açıkladı.

AŞI ZORUNLU OLACAK MI?

Kabine toplantısının ardından kameralara açıklamalarda bulunan Erdoğan aşıda gönüllülük esasına inandıklarının altını çizdi. "Salgına karşı aşılamada dünyada ilk sıralarda yer alıyoruz. Toplam aşı sayısında 87 milyonu geçtik. Sürekli değişen virüse karşı aşıdan başka bir korunma yöntemi de bulunmuyor." diye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı çalışmalarının gönüllülük esasına göre yürütüleceğini tekrarladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm vatandaşlara aşılarını derhal olmaları için çağrıda bulundu.

OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM TARİHİ NETLEŞTİ

Okullarda yüz yüze eğitime dönüş için 6 Eylül'ü işaret eden Erdoğan yüz yüze eğitimin başlamasıyla öğrencilerle irtibatlı öğretmen ve personelden düzenli PCR testi isteneceğini açıkladı. Koromavirüs aşısı olmayan öğretmenler haftada 2 kez PCR testi yaptıracak. Aşı olmayan üniversite öğrencileri ve üniversite çalışanlarından da düzenli PCR testi yaptırmaları istenecek.

ULAŞIMA, TİYATROYA, KONSERE, SİNEMAYA PCR TESTİ ZORUNLU

PCR testi uygulaması okulların yanı sıra uçak ve şehirlerarası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu yerlerde de geçerli olacak.