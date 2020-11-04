Yeni koronavirüs kısıtlamaları açıklandı! Sinemalar ve tiyatrolar kapanacak mı? Sinemalar ve tiyatrolar saat k

Bir süredir vaka sayıların artış gösteriyor olması koronavirüs salgınına ilişkin kısıtlamaları yeniden gündeme getirmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Covid-19 virüsünün yayılmasını yavaşlatmak ve mücadeleyi güçlendirmek adına alınan yeni koronavirüs tedbirleri açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları iş dünyasında kamuya, eğlenceden gıdaya pek çok sektörü ilgilendiriyor. Peki, alınan yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında Sinemalar ve tiyatrolar kapanacak mı? Koronavirüs normalleşme sürecinde normalleşme sürecine en son giren yerler Sinemalar ve tiyatrolar olmuştu. Sezona başlayalı henüz bir ay olan sinema ve tiyatroların mesai düzeni merak ediliyor. Sinemalar ve tiyatrolar saat kaça kadar açık?

KUAFÖRLER VE BERBERLER KAÇA KADAR AÇIK?

Özel sektör ve kamudaki işletmelerde kapatma değil esnek mesai uygulaması teşvik edilecek. Pazar yeri ve market gibi yerlerde denetimler arttırılacak. Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, berber, nikah, düğün salonu, yüzme havuzu, kaplıca, hamam, internet kafe, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonundaki hizmetler saat 22.00'de sona erecek.