15 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi sonuçlarına göre, Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0.37 nominal azalış, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.36 ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise yüzde 86.70 oranında nominal artış gerçekleştiği belirtildi
EYLÜL 2019'DA EN ÇOK 3+1 KONUT TİPLERİ ARTTI
Yeni Konut Fiyat Endeksi, Eylül ayında bir önceki aya göre, 1+1 konut tipinde yüzde 0.48 oranında nominal artış; 2+1 konut tipinde yüzde 0.73 oranında nominal azalış; 3+1 konut tipinde yüzde 0.53 oranında nominal artış ve 4+1 konut tipinde yüzde 0.67 oranında nominal azalış gösterdiği açıklandı
YABANCIYA SATIŞLAR SON 6 AYLIK ORTALAMANIN ALTINDA
Endekse göre, eylül ayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 5’lik (son 6 aylık ortalama yüzde 7) kısmı yabancı yatırımcılara yapılırken, bu satışlarda ağırlıklı olarak 1+1 özellikteki konutların tercih edildiği gözlendi.
PEŞİNAT VE BANKA KREDİSİNDE ARTIŞ, SENET KULLANIMINDA AZALIŞ
Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde; Eylül ayında peşinat kullanımının yüzde 59, banka kredisi kullanımının yüzde 19 ve senet kullanım oranının yüzde 22 seviyesinde gerçekleştiği görüldü. Ağustos ayında peşinat kullanımı yüzde 41, senet kullanımı yüzde 44, banka kredisi kullanımı ise yüzde 15 oranında gerçekleşmişti.
STOK ERİTME HIZINDA ARTIŞ
Endekse göre, eylül ayı stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde stoklarda adet bazında yüzde 5.02 oranında erimenin gerçekleştiği belirtilirken, ağustos ayı stok erime hızı yüzde 3.18 oranında gerçekleşmişti. Eylülde satışı gerçekleştirilen konutların yüzde 76’’sı bitmiş konut stoklarından, yüzde 24’ü bitmemiş konut stoklarından oluştuğu açıklandı
Endeks sonuçlarını değerlendiren GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, “Yeni konut satışlarındaki ödeme yöntemlerini incelediğimizde, peşinat ve banka kredisi kullanımının arttığını senet kullanımının ise azaldığını görüyoruz. Eylül ayında banka kredisi kullanım oranı yüzde 19’a ulaşsa da, faizlerin inmeye devam etmesiyle konut kredisi kullanımı yükselmeye devam edecektir. Aynı zamanda Eylül ayı stok erime hızının, son bir yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşmesinde konut kredisi faiz indiriminin payı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
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