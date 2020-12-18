Koronavirüsle mücadele kapsamında açıklanan yeni korona virüs tedbirleri 20 yaş altı çocuklar ve gençlerin saat 13.00-16.00 arası, 65 yaş ve üstü vatandaşların ise saat 10.00-13.00 arası dışında sokağa çıkmasını kısıtlandırıyor. Günde 3 saatten fazla sokağa çıkamayan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar cuma günü camiye gidip gidemeyeceklerini merak ediyorlar. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı cuma namazına gidebilir mi? Yeni kısıtlamalar neleri kapsıyor?

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI CUMA NAMAZINA GİDEBİLİR Mİ?

Sokağa çıkma saatleri kısıtlanan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların cuma namazına gidip gidemeyeceği merak edilmişti. Cuma namazı kılmak isteyenler için İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca; 65 yaş ve üzeri büyüklerimizin sokağa çıkma saati Cuma namazı bitimine kadar uzatılabilecek, 20 yaş altındaki gençlerimizin sokağa çıkış saati ise Cuma namazına gidebilecekleri şekilde öne alınabilecektir.