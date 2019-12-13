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Yeni kimlik kartları hayatımıza 2017 tarihinde girdi. Pek çok insan kimliklerini yenilemedi veya kaybetti. Yeni kimlik kartlarınızı veya kaybetmiş olduğunuz kimlik kartlarınızı almak için yeni kimlik başvurusunda bulunmak gerekiyor. Peki yeni kimlik başvurusu nasıl yapılır? Yeni kimlik için istenilen belgeler nelerdir? Kimlik kartı değiştirmenin son tarihi ne zaman? Detaylar haberimizde
Yeni kimlik başvurusu nasıl yapılır?
Eski düzenlemeye göre yeni kimlik başvurusunda bulunan kişiler randevu alarak başvuru yapıyordu. Yeni düzenlemeye göre artık randevu almadan da nüfus müdürlüklerine giderek başvuruda bulunabilirsiniz. Ama nüfus müdürlüklerinin yoğun olması sebebiyle randevu alarak gidilmesi daha doğru olacaktır. Bir başka yöntem olarak da Alo 199 arayarak ya da web sayfası üzerinden https://randevu.nvi.gov.tr/ linke tıklayarak başvuruda bulunabilirsiniz.
Başvuru yapılması halinde gerekenler sırasında parmak izi, parmak damar izi ve el ayası damar izinin taranarak sisteme kaydedilmesi de gerekebilir.
Yeni kimlik için istenilen belgeler nelerdir?
Eski kimlik kartınız (Nüfus cüzdanı yerine sürücü belgesi, pasaport, avukat kimlik kartı, öğrenci kimlik kartı gibi kimlik tanımlamanızı yapmaya yarayacak resimli bir kimlik kartı da yeterli olacaktır.)
Kimlik belgesi yerine ayrıca muhtarlıktan düzenlenen talep belgesi de yeterli olacaktır. Bu belgede mutlaka fotoğraf bulunması gerekmektedir.
Biyometrik Fotoğraf: Vesikalık fotoğraf kabul edilmemektedir. 2 adet biyometrik fotoğraf yeterlidir. Ayrıca 15 yaşından küçük çocukların kimlik kartlarında fotoğraf bulunması zorunlu olmamakla birlikte, başvuranın talep etmesi halinde kimlik kartına fotoğraf ta eklenebilmektedir.
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Yeni kimlik kartı son tarihi ne zaman?
2017 Yılından beri hayatımızda olan yeni kimliklerin kullanımı 10 yılı kapsıyor. Kimlik kartının dağıtımı ise 2023 tarihine kadar devam edecektir.
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