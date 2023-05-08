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Yeni kelebek türlerine Sauron'un adı verildi

Bilim insanları, yeni keşfettikleri kelebek türlerine 'Yüzüklerin Efendisi' kitaplarındaki kötü adam Sauron'un adını verdi

Giriş: 08.05.2023 - 09:23 | Güncelleme: ABONE OL
Yeni kelebek türlerine Sauron'un adı verildi
Yeni kelebek türlerine Sauron'un adı verildi
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AA

AA'nın BBC'den aktardığı habere göre, kelebeklerin kanatlarındaki siyah halkaları 'Yüzüklerin Efendisi' kitaplarındaki 'her şeyi gören göze' benzeten ekip, bu yeni türleri 'Saurona' olarak adlandırdı.

Şu anda kelebeklerin 'Saurona triangula' ve 'Saurona aurigera' isimli iki alt türü bulunuyor ancak gruba daha fazlasının katılması bekleniyor.

Londra Doğa Tarihi Müzesi'nden bilim insanları, kelebeklere alışılmadık isim vermenin bu türlere dikkati çekme konusunda yardımcı olacağını düşünüyor.

30 bilim insanından oluşan uluslararası ekibin yeni türler hakkındaki makalesi, Systematic Entomology dergisinde yayımlandı.

*Haberin temsili görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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