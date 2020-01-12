HABERTURK.COM

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığının yeni yılla birlikte başlattığı Kapan Operasyonları kapsamında Hatay’da “KAPAN-2 AMANOSLAR OPERASYONU” başlatıldı.

Bölücü terör örgütünü eylem yapamaz hale getiren Kıran operasyonlarının devamında, kalan teröristleri etkisiz hale getirmek, barınma alanları arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmelerini önlemek maksadıyla; Hatay İl Jandarma Komutanlığınca “KAPAN-2 AMANOSLAR OPERASYONU” başlatıldı.

Zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen kahramanca sürdürülen operasyonda, Hatay İl Jandarma Komutanlığında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat timlerinin yanı sıra Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (585) personel [(38) operasyonel tim] görev alıyor.

Kapan-2 Amanoslar Operasyonu kapsamında BTÖ’ne ait 3 odalı bir sığınak ile gıda ve yaşam malzemelerinin saklandığı 3 depo tespit edildi.

Sığınak ve depolarda ele geçirilen 1 adet patlamaya hazır EYP ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi yerinde imha edilerek, sığınaklar civarında ve teröristlerin bulunabileceği bölgelerde kapsamlı arama çalışmaları ile operasyonlara devam ediliyor.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Terörle mücadele harekatının her türlü iklim ve arazi şartlarında son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar halkımızın yoğun desteğiyle kararlı şekilde devam edecektir" denildi.