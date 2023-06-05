Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Yeni İstanbul Valisi kim olacak, belli oldu mu? 2023 Ali Yerlikaya'nın yerine kim gelecek?

Yeni İstanbul Valisi kim oldu? Ali Yerlikaya'nın yerine kim gelecek?

Yeni Bakanlar Kurulu listesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. İstanbul Valisi olan Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanı oldu. Bu kapsamda vatandaşların gündeminde, “Yeni İstanbul Valisi kim oldu? Ali Yerlikaya'nın yerine kim gelecek?" soruları yer aldı. İşte detaylar...

Giriş: 05.06.2023 - 17:30 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin tamamlanmasının ardından gözler yeni kabineye çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeni Bakanlar listesi açıklandı.  Ali Yerlikaya’nın İçişleri Bakanı olarak atanmasının ardından gündeme: “Yeni İstanbul Valisi kim oldu? Ali Yerlikaya'nın yerine kim gelecek?" soruları geldi. İşte detaylar...


  • İSTANBUL VALİSİ KİM OLACAK?

    2018 yılından bu yana İstanbul Valiliği yapan Ali Yerlikaya'dan sonra gelecek isim henüz açıklanmadı. İstanbul Valisi olacak yeni kişinin yakında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanması bekleniyor.

  • ALİ YERLİKAYA YERİNE KİM GELECEK?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yeni Bakanlar Kurulu listesini açıklamasıyla İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanı olarak atandığı görüldü. Yerlikaya'nın ardından valilik koltuğuna kimin geçeceği henüz netlik kazanmadı. 

  • ALİ YERLİKAYA KİMDİR?

    Ali Yerlikaya, 11.10.1968 tarihinde Konya'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Konya'da tamamladı. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi "Kamu Yönetimi" bölümünden mezun oldu. 1990 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam adaylığı görevine başladı. 1993 yılında Kayseri İli Felahiye İlçesi Kaymakamlığına atandı.

    Sırasıyla; Hilvan ( Şanlıurfa ) ve Sarıkaya (Yozgat) ilçelerinde Kaymakam olarak görev yaptı. 29.05.2003 tarihinde İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine, 09.02.2004 tarihinde Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevine atandı. 13.12.2007 - 17.05.2010 tarihleri arasında Şırnak Valisi, 23.05.2010 - 09.08.2012 tarihleri arasında Ağrı Valisi, 17.08.2012 - 03.03.2015 tarihleri arasında Tekirdağ Valisi, 05.03.2015 - 03.11.2018 tarihleri arasında Gaziantep
    Valisi olarak görev yaptı. 26 Ekim 2018 tarih ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile İstanbul Valiliği görevine atanan Vali Yerlikaya, Hatice Nur Hanım ile evli dört çocuk babasıdır.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.