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Yeni iOS 16.1 güncellemesi yayınlandı! iOS 16.1 özellikleri nelerdir?

Yeni iOS 16.1 güncellemesi yayınlandı! Peki özellikleri neler?

Apple’ın yeni güncellemesi iOS 16.1 ile çeşitli hatalar düzeltildi ve yeni iColud Paylaşılan Fotoğraf Kitaplığı ve Canlı Etkinlik desteği gibi birçok özellik getirildi

Giriş: 25.10.2022 - 12:27 | Güncelleme: ABONE OL

  • iOS 16.1 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

    Apple cihazlarınıza güncelleme yapmak için Ayarlar> Genel> Yazılım Güncelleme’ye giderek iPhone’larda indirilebiliyor.

    Apple’ın yeni güncellemesinin boyutu yaklaşık olarak 1.1 GB boyuta sahip. Güncellemenin boyutu cihaza göre değişiklik gösterebiliyor.

  • İCLOUD PAYLAŞILAN FOTOĞRAF ARŞİVİ ÖZELLİĞİ NEDİR?

     iCloud Paylaşılan Fotoğraf Arşivi

    -Fotoğrafları ve videoları en fazla beş başka kişiyle sorunsuz bir şekilde paylaşmaya yönelik ayrı bir arşiv

    -Ayarlama kuralları, bir arşiv ayarlarken veya arşive katılırken başlangıç tarihine ya da fotoğraflardaki kişilere göre eski fotoğraflarla kolayca katkıda bulunmanızı sağlar

  • -Paylaşılan Arşiv’i, Kişisel Arşiv’i ya da her ikisini görüntüleme arasında kolayca geçiş yapmak için arşiv filtreleri

    -Paylaşılan düzenlemeler ve izinler herkesin fotoğraf eklemesine, düzenlemesine, favori yapmasına, resim yazısı eklemesine ve silmesine olanak tanır

    -Kamera’daki paylaşma seçeneği, çektiğiniz fotoğrafları doğrudan Paylaşılan Arşiv’e göndermeyi ya da Bluetooth kullanılarak diğer katılımcıların yakında olduğu algılandığında otomatik paylaşma ayarını etkinleştirmeyi seçmenize izin verir

  • Canlı Etkinlikler

    Üçüncü parti uygulamalardan Canlı Etkinlikler, iPhone 14 Pro modellerindeki Dynamic Island’da ve kilitli ekranda bulunabilir

    Cüzdan

    Anahtar paylaşımı, Cüzdan’daki araba anahtarını, otel odası anahtarını ve diğer anahtarları Mesajlar ve WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamalarını kullanarak güvenli bir şekilde paylaşmanızı sağlar

  • Ev

    Pek çok akıllı ev aksesuarının birden fazla ekosistemde birlikte çalışmasını sağlayan yeni akıllı ev bağlantı standardı Matter desteklenir

    Kitaplar

    Okuyucu denetimleri siz okumaya başladığınızda otomatik olarak gizlenir

    Bu güncelleme, iPhone’unuzla ilgili hata düzeltmeleri de içerir:

    Silinen yazışmaların Mesajlar’daki yazışma listesinde görünmesi

    Dynamic Island içeriğinin Ulaşılabilirlik kullanılırken kullanılamaması

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