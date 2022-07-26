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YENİ İNDİRİM | Son dakika: Dizel motorin fiyatlarına 1 TL'ye yakın indirim! 26 Temmuz benzin, mazot ve LPG fiyatı - CANLI

YENİ İNDİRİM | Son dakika: Motorin fiyatlarına 1 TL'ye yakın indirim!

Mazot fiyatlarına indirim geldi! Fed faiz kararı öncesi brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüşle birlikte benzin ve mazot fiyatlarında indirimler peş peşe gelmeye başladı. Son olarak ise mazota 92 kuruş indirim geldi. İşte 26 Temmuz mazot, LPG ve benzin fiyatları...

26.07.2022 - 08:16 | Güncelleme: ABONE OL

  • Motoroin fiyatlarına indirim geldi! Fed'in olası faiz artırımı etkisiyle brent petrol fiyatları sert düşüşler dikkat çekiyor. Brent petrol fiyatlarındaki düşüş beraberinde benzin, mazot ve LPG fiyatlarına da indirim olarak yansıyor. Son olarak mazota 92 kuruş indirim geldi. Peki, indirim sonrası benzin ve motoroin fiyatları ne kadar oldu? İşte 26 Temmuz mazot, LPG ve benzin fiyatları canlı tablo....

  • PETROLDE DÜŞÜŞ YÜZDE 5'İ AŞTI!

    Petrol fiyatları, küresel resesyon beklentilerinin güçlenmesiyle talebin azalacağına yönelik endişelerle düşeş geçti. Ham petrol fiyatı 11 Mayıs gününden itibaren ilk kez 100 doların altına düştü.

    Dünya genelinde görülen yükselen enflasyon ve resesyon endişeleri küresel piyasalarda fiyatlanmaya başladı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,80 seviyelerine gerilerken ons altın ve borsalarda yüzde 3'e varan düşüşler var. Dolar endeksi ise 106 puanı aşarak 20 yılın zirvesine çıktı. Enerji belirsizliği yaşayan Avrupa'da, Norveç'te gaz endüstri çalışanlarının grevinin de etkisiyle Euro/dolar çaprazı 1,02'li seviyelere indi. Resesyon endişelerin enerjiye olan talebi düşüreceği beklentisiyle petrolde günlük düşüş yüzde 5'i aştı.

  • BENZİNE İNDİRİM!

    Brent petrol fiyatı 96 dolara gerileyerek Rusya-Ukrayna savaşından önceki seviyesini dönerken benzin fiyatlarına 96 kuruş indirim uygulandı.

  • Motorin (mazot) grubuna 8 Temmuz Cuma günü geçerli olmak üzere 2 lira 10 kuruş indirim geldi. Bu indirim ile beraber motorin litre fiyatı 25 lira'nın altına geriledi.

    9 Temmuz Cumartesi günü itibariyle motorin fiyatına 81 kuruş zam yapıldı. Akaryakıt zammının ardından motorin fiytları yeniden 25 liranın üzerine çıktı.

     

  • MOTORİN FİYATLARINA İNDİRİM

    Motorin (mazot) grubuna 26 Temmuz Salı günü geçerli olmak üzere 92 kuruş  kuruş indirim geldi. İşte indirim sonrası güncel mazot fiyaları

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