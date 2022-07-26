Motoroin fiyatlarına indirim geldi! Fed'in olası faiz artırımı etkisiyle brent petrol fiyatları sert düşüşler dikkat çekiyor. Brent petrol fiyatlarındaki düşüş beraberinde benzin, mazot ve LPG fiyatlarına da indirim olarak yansıyor. Son olarak mazota 92 kuruş indirim geldi. Peki, indirim sonrası benzin ve motoroin fiyatları ne kadar oldu? İşte 26 Temmuz mazot, LPG ve benzin fiyatları canlı tablo....