27 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yeni imar barışı süreci planlanmıyor
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: - "Gelinen tarih itibarıyla yaklaşık 30 bin yapı kayıt belgesi aykırılık nedeniyle iptal edilmiştir ve bu yapılara ilişkin de hukuki süreç başlatılmıştır" - "Süreci de hakkaniyet, eşitlik ve şeffaflık çerçevesinde yönetecek adımlar attık. Yeni bir imar barışı süreci şu an için söz konusu değil"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yeni bir "imar barışı" sürecinin şu an için söz konusu olmadığını bildirdi.
Kurum, Türkiye genelindeki sorunlu yapıları ilgilendiren imar barışı uygulamasına ilişkin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
İmar barışının yaklaşık 13 milyon konutu ilgilendirdiğini belirten Kurum, sürecin 31 Aralık 2017'den önce yapılmış yapıları kapsadığını söyledi.
Kurum, uygulamanın vatandaşların elektrik, su, doğal gaz gibi konulardaki sorunlarını aşmaları, mülklerini teminat olarak gösterebilmeleri ve kat mülkiyetine geçme süreçlerini işleten bir barış süreci olduğunu ifade etti.
İmar barışından yaklaşık 7 milyon 400 bin kişinin istifade ettiğini aktaran Kurum, bu kapsamda yaklaşık 24 milyar 744 milyon lira bedel yatırıldığını dile getirdi.
- "30 bin yapı kayıt belgesi aykırılık nedeniyle iptal edildi"
Kurum, imar barışına en çok başvurulan illerin başında İstanbul'un geldiğini, bu ili İzmir ve Ankara'nın takip ettiğini belirterek, şöyle devam etti:
"Vatandaşlarımızın başvurularının kanuna uygun olup olmadığının ve 31 Aralık 2017'den önce yapılıp yapılmadığının kontrolünü yapıyoruz. Yapı kayıt belgelerinde aykırılıklar tespit ediyoruz, yine yapı kayıt belgelerinde fiilen sahaya uymayan, doğru beyan edilip edilmediği süreçleriyle ilgili kontrol ettiğimizde farklılıklar görüyoruz. Bu çerçevede gelinen tarih itibarıyla yaklaşık 30 bin yapı kayıt belgesi aykırılık nedeniyle iptal edilmiştir ve bu yapılara ilişkin de hukuki süreç başlatılmıştır. Bu işlemi açıkçası devam ettireceğiz."
"Yeni bir imar barışı süreci şu an için söz konusu değil." diyen Kurum, süreci hakkaniyet, eşitlik ve şeffaflık çerçevesinde yönetecek adımlar attıklarını vurguladı.
- "Dijital ikizlerle kaçak yapıların takibini yapıyoruz"
Bakanlık tarafından hayata geçirilen, tüm şehir merkezlerinin 3 boyutlu dijital ikizinin oluşturulduğu "Kentsel Yerleşim ve Gelişme Alanlarında 3 Boyutlu Topoğrafya ve Bina Modeli Oluşturma" projesine de değinen Kurum, bu uygulamanın Elazığ depreminde kullanıldığını söyledi.
Kurum, lazer tarayıcılar, drone ve İHA'lardan alınan bilgileri, depremin ardından sahada birebir karşılaştırdıklarını ifade ederek, "Bacası yıkılan veya farklı bir çöküntü oluşan binaları dijital ikizleriyle tespit ettik. Dijital ikizlerle kaçak yapıların takibini de yapıyoruz. Eski uydu görüntüleri yeni görüntülerle karşılaştırılarak, nerede ne farklılık var net bir şekilde görünüyor." bilgisini paylaştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!