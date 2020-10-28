KANAL D'nin yeni dizilerinden Yeni Hayat, yarın akşam yayınlanacak olan 9. bölümüyle final yapacak. Kanal D'nin yeni sezon dizilerinden biri olan Yeni Hayat neden final yapıyor? Yeni Hayat final bölümünde neler olacak?

YENİ HAYAT NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yeni Hayat dizisinin 9. bölüm fragmanı, final bölümü fragmanı adıyla yayınlandı. Bu da bir süredir herkesin merak ettiği "Yeni Hayat final mi yapıyor" sorusuna cevap vermiş oldu. Yeni Hayat'ın final sebebinin reytinglerinin hızla düşmesi olduğu söyleniyor.

YENİ HAYAT FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Adem, Yasemin'i gitmesi için ikna etmeye çalışıyor!

Adem, Yasemin'e olan duygularını itiraf ederken, onu Timur'dan kaçması için ikna etmeye çalışıyor. Yasemin'in içinde bulunduğu durum artık çevresindekileri de rahatsız eder. Yasemin, uğradığı şiddetten yorulmuştur.

Timur ise en son çareyi Adem'i kovmakta bulur ve Adem'e onu kovduğunu söyler!