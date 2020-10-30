Başrollerinde Serkan Çayoğlu, Nilperi Şahinkaya, Melisa Aslı Pamuk ve Tayanç Ayaydın'ın yer aldığı Yeni Hayat final bölümü yayınlandı. Kanal D'nin yeni sezon dizilerinden biri olarak başlayan Yeni Hayat'ın final yapacağı bir süredir konuşuluyordu. Yeni Hayat final bölümünde neler oldu? Yeni Hayat neden bitti?
YENİ HAYAT FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Yasemin'in yaptığı basın açıklaması sonrası karşı karşıya gelen Timur ve Adem arasındaki gerilim iyice yükseliyor. Bu gerilimi Adem’e gelen sürpriz telefon bozar. Adem vakıftan hızla çıkarken, Yasemin ve Furkan da Timur’dan olabildiğince uzağa giderler. Fakat Ejder’in kurduğu büyük planla Adem ve Yasemin hiç olmadığı kadar sarsılacaklardır. Bu sırada bir sonraki gün gerçekleşecek sevkiyat için taraflar arasındaki dengeler değişmektedir.
Timur bir yandan Yasemin’le sınanacak hale gelirken, bir yandan da sevkiyattaki konumunu korumaya çalışacaktır. Adem ise sevkiyatın kaderini değiştirirken Ejder’in yoluna çıkmasıyla kendi kaderinin de değiştiğini çok acı bir sınavla öğrenecektir. Yasemin’in Furkan’la verdiği yeni karar, hem Timur’un tüm şiddetini açığa çıkaracak hem de Yasemin’in Furkan’la sınanmasına yol açacaktır. Yeni bir hayat kurmak için yola çıkan Yasemin, Adem’i bırakıp gidebilecek midir? Adem göreviyle ailesi arasında sıkışıp hayatındaki büyük sırrı öğrenecek midir?
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