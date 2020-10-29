YENİ HAYAT KONUSU
Özel Kuvvetlerden ayrılmış Yüzbaşı Adem’in karşısına çıkan bir iş fırsatıyla başlar her şey. Adem’in, karısı Nevin ve küçük kızları Ece’yle beraber oluşturduğu mutlu çekirdek aileye yeni bir hayatın kapıları aralanmıştır. Adem'in tek yapması gereken, zengin ve güçlü bir iş adamı olan Timur'un genç karısı Yasemin'i korumaktır. Eski bir bordo bereli olan Adem için katıldığı onca tehlikeli operasyondan sonra bu iş neredeyse çocuk oyuncağı gibidir. Nevin ise nihayet rahata erecekleri için mutludur. Adem'in iş teklifini kabul etmesiyle, o ve ailesi, yabancısı oldukları, bambaşka bir dünyanın içine adım atarlar.
Bambaşka dünyaların insanları olan ve taban tabana zıt amaçları çatışan Adem ve Yasemin, başlangıçta nefretle yaklaşırlar birbirlerine. Bu nefretin büyük, tutkulu bir aşka dönüşmesi ise asıl kötü sürpriz olur ikisi için. İmkânsız bir aşktır bu. Bir araya gelmeleri demek, bir yanda bir yuvayı yıkmak, diğer yanda zalim ve güçlü bir adamın tüm öfkesini üzerlerine çekmek demektir. Ama aşk imkansızlıklarla beslenen bir duygudur. Adem ve Yasemin, tüm uğraşlarına rağmen aşka yenik düşmekten kurtulamazlar. Adem'in karısı Nevin ise, kocasını kaybetmemek, ailesini korumak için ne kadar ileri gidebileceğini keşfetmek zorunda kalır. Adem ile Yasemin’in sınavı aşkken, Nevin ile Timur’un sınavı ihanet olur.
Hayat sınavlarla doludur; karakterlerimiz de bu hikâye boyunca birbirlerinden sakladıkları sırlarla, yalanlarla, ihanetle, aşkla ve nefretle sınanacaklar hem kendilerinin hem de en yakınlarının aslında sandıkları kişi olmadığını anlayacak, gerçekte kim olduklarını, hayattan ne istediklerini sorgulayacak, değişecek ve sonunda acı yollarla da olsa, birbirlerini de kendilerini de daha iyi tanıyacaklar, gerçek benliklerini bulacaklardır.
Serkan Çayoğlu
Adem Şahin
30’lu yaşlarının ortalarında, eski bordo bereli olan Adem evli ve bir çocuk babasıdır. Bir operasyonda yaşanan talihsizlik sonrasında ordudan ayrılmak zorunda kalan Adem için hayat yeniden başlar adeta… Adem’in arkadaşı Bekir’in patronu Timur, karısı Yasemin için bir koruma tutmak istemektedir. Adem, korumakla görevli olduğu kadınla, Yasemin’le tanıştığında, asıl tehlikenin çok daha başka ve ölümden bile büyük olduğunu ruhunun derinliklerinde hissetse de, bunu korkunun verdiği panikle derhal bastırır. Adem için, hayatında ilk defa yaşadığı bu duygu anlaşılmaz olmakla kalmaz, aynı zamanda kabul edilemezdir.
Ancak, Adem ne kadar kaçmaya çalışsa da bu kadında onu çeken bir şey vardır. Zamanla Yasemin’i tanıdıkça yaşadığı ikilem Adem’i alt üst eder. Bir tarafta ailesi ve Timur’a verdiği söz diğer tarafta Yasemin… Tüm bu karmaşanın içinde bir karar verip ailesiyle çekip gitmeye niyetlendiğinde öğrendiği sır ise herkesin kaderini etkileyecektir.
Melisa Aslı Pamuk
Yasemin Karatan
Yasemin, dikkat çekici bir güzelliği ve gizemli bir cazibesi olan genç bir kadındır. Kocası Timur’un vazgeçilmezidir. Timur Yasemin’e tarif edilemez bir tutku ile bağlıdır. Alt sınıftan gelen Yasemin, Timur’la yaptığı evlilik sayesinde sınıf atlamayı başarmıştır. Zengin, güçlü, başarılı bir adamın karısı olmak, henüz genç bir kız olduğu zamanlarda, daha iyi ve güvenli bir hayata kavuşmak için en mantıklı yol olarak gözükmüş gözüne.
Yanıldığını kısa bir süre sonra anlasa da kurtulması bugüne kadar mümkün olmamıştır. Çünkü Timur, öyle istediğinde bırakabileceği, buna izin verecek bir adam değildir. Adem ile yollarının kesişmesi Yasemin’in hayatını hiç ummadığı bir yönde değiştirecektir.
Tayanç Ayaydın
Timur Karatan
Yasemin’in kocası Timur, zengin, başarılı bir iş adamıdır. Ne istediğini bilen ve istediği şeyleri elde etmek konusunda çok acımasız olabilen bir adamdır. Dışarıdan bakıldığında, otelleri, gemi filoları olan son derece saygın, yardımsever bir iş adamı gibi görünen Timur, sahip olduğu serveti aslında illegal işlere borçludur.
İlk karısından olan kızı Gökçe, Timur’un hayatında koşulsuz sevdiği tek varlıktır. İlk karısının ölümünün ardından, daha da sert, acımasız, takıntılı bir adama dönüşen Timur, ikinci baharını Yasemin’le yaşar. Yasemin’in onu sevmesini sağlayamaz ama ondan ölesiye korkmasını sağlamayı başarır.
Yasemin, ölüm tehditleri almaya başlayınca, Timur kimseye belli etmese de büyük bir korkuya kapılır. İlk karısının başına gelenin Yasemin’in de başına gelmesine asla izin vermeyecektir.
Nilperi Şahinkaya
Nevin Şahin
Nevin, Adem’in karısıdır. Adem’in ordudan ayrılmasından sonra yaşanan sıkıntılar Nevin’in hırslı tarafını su yüzüne çıkarmıştır. Gelen korumalık teklifini kabul etmesi için Adem’e çok baskı yapar. Yasemin’i görünce, içinde belli belirsiz bir huzursuzluk belirse de çok üstünde durmaz. Bu yeni Hayatında, şimdiye kadar hiç görmediği bir zenginliğin kıyısında yaşamaya başlar. Kısa sürede kendini içine girdikleri yeni dünyaya kaptırır, olduğundan başka bir kadına dönüşür yavaş yavaş.
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