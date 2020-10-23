Yeni Hayat her perşembe seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Yeni Hayat 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Adem ve Yasemin'in iyice köşeye sıkıştığı Yeni Hayat 8. bölümde neler oldu? İşte Yeni Hayat 9. bölüm fragmanı...
YENİ HAYAT 9. BÖLÜM FRAGMANI İZLE
— Yeni Hayat (@yenihayatdizisi) October 22, 2020
YENİ HAYAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yeni Hayat 8. Bölümünde Adem, Yasemin'i korumak için bu kez Timur'un karşısında!
Adem ve Yasemin herkesten gizli konuşmalara ve buluşmalara devam eder. Nevin, Yasemin ve Adem’i yakınlaşmış bir şekilde görünce kıskançlık ve hayal kırıklığıyla eve gelir. Adem, Nevin'e durumu açıklamaya çalışsa da Nevin, Adem'i dinlemez ve gördüklerine inanır. Timur'un Yasemin'e imzalattığı belgelerin boşama belgeleri olduğunu öğrenen Yasemin, şaşkındır. Timur, ayrıca Yasemin'den boşanırken tüm mal varlığını da Yasemin'in üzerine geçirir. Fakat Yasemin, Timur'un ne yapmaya çalıştığını anlayamaz. Yasemin'in içini korku kaplar ve hem kendisini hem de Adem'i korumak için harekete geçer. Nevin ise içinde biriktirdiği kıskançlığı bastıramaz ve Timur’a Adem ve Yasemin’in çok yakın olduklarını söyler. Timur, Nevin’in yüzüne farklı şeyler söylese de içten içe Yasemin ve Adem’e öfkelenmiştir. Kıskançlık krizine girer.
Bir diğer yandan boşanmayla çalkalanan ev halkı Yasemin’in yaptığı hamle sonrası iyice sarsılır. Çünkü Yasemin, Timur'un yaşattığı şiddeti artık kimseden saklamaz. Yüzündeki morluklarla herkesin karşısına çıkan Yasemin, Timur'a karşı meydan okumayı amaçlar. Diğer yandan Ferda Fatma'ya tuzak kurarak Fatma'nın yerine geçer eve iyice yerleşir. Yasemin boşanma gerçekleştiği için kaçmaya karar verir ve Adem’den yardım ister. Yasemin'in teklifini kabul eden Adem, artık plana ortaktır. Yasemin, gitmeden önce Timur’u son bir darbeyle sarsmak ister. Ancak Yasemin'in darbesiyle Timur ve Adem karşı karşıya gelir. Adem ve Yasemin kurdukları planı gerçekleştirebilecekler mi?
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