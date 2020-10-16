Yeni Hayat 7. bölüm dün gece ekranlardaydı. Başrollerinde Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk, Tayanç Ayaydın ve Nilperi Şahinkaya'nın oynadığı Yeni Hayat 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni hayat 7. bölümde neler oldu? Yeni Hayat 8. bölüm fragmanı izle...

YENİ HAYAT 8. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

YENİ HAYAT 8. BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Yeni Hayat 8. Bölüm Fragmanı yayında! Nevin, Timur'a Yasemin ve Adem arasındaki yakınlaşmayı anlatıyor!

Nevin Timur'a gidip Adem ve Yasemin'in arasında bir ilişki olduğunu söylüyor. Bunu duyan Timur ise hain planlarını devreye sokuyor. Mal varlığını boşanmadan önce Yasemin'in üzerine geçirmek isteyen Timur'un planı nasıl işleyecek?

YENİ HAYAT 7. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Timur'un yeni ortağı Yasemin ve Adem'i şoke eden biridir. Yasemin, Timur'un yeni ortağı Ejder'i katıldığı yemekte görünce renk vermemek için çabalar. Yeni ortak Ejder ise oldukça profesyonel ve planlı olarak Karatan ailesinin içine girer. Fakat diğer yandan yeni ortağın kim olduğunu öğrenen Yasemin ve Adem'in tüm planları da suya düşer. Yasemin, yeni ortağın tehditleriyle Adem'den uzak durmak zorunda kalır.

Bu durumun farkında olan Adem, işin arkasında kimlerin olduğunu araştırmak için Rasim’le stratejilerini değiştirmeye karar verirler. Nevin ise Ferda konusunda artık iyice köşeye sıkışır. Kendi başına karanlık bir plan yapan Nevin teyzesinin ısrarıyla Timur'dan Ferda'nın istediği parayı rica eder. Ancak Nevin bu planla istemediği bir şey yapmak zorunda kalacak ve her şey daha da kötüleşecektir. Timur Bekir’le Abdullah’ın ölümünden zarar görmemek için yeni hamleler yaparken, Adem ve Yasemin için çember iyice daralır.