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        Haberler Gündem Yeni Hava Kuvvetleri Komutanı belli oldu! 2023 yeni Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?

        Yeni Hava Kuvvetleri Komutanı belli oldu! Yeni Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu kimdir?

        Yeni Hava Kuvvetleri Komutanı, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) atama kararları ile belli oldu. Son dakika açıklanan YAŞ atama kararına göre; yeni Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu oldu. Bu bağlamda "Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorusu gündem oldu. İşte, Ziya Cemal Kadıoğlu'nun hayat hikayesine ve bulunduğu görevlere ilişkin bilgiler...

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        Habertürk
        Giriş: 04.08.2023 - 00:10
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        • 1

          Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenen Yüksek Askeri Şura Toplantısı kararları belli oldu. YAŞ atama kararı ile yeni Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu olarak açıklandı. Peki, Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, Ziya Cemal Kadıoğlu'nun biyografisi...

        • 2

          YENİ HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI ZİYA CEMAL KADIOĞLU KİMDİR?

          Ziya Cemal Kadıoğlu, 1 Mart 1961 tarihinde Eskişehir'de doğdu. 1982'de Hava Harp Okulundan mezun oldu. 2. Ana Jet Üssünde pilotluk eğitimini tamamladı. Hava Harp Akademisinden mezun olarak kurmay subay oldu.

          2007'de tuğgeneral rütbesine terfi etti ve 11. Hava Ulaştırma Ana Üssü Komutanlığına atandı. 2011'de tümgeneral rütbesine terfi etti. 2012-2015 yılları arasında Hava Teknik Okullar Komutanlığı görevinde bulundu.

          2015'te korgeneral rütbesine terfi etti ve Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutan Yardımcılığı ve Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi Komutanlığına atandı.

        • 3

          15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanı Korgeneral Mehmet Şanver'in emri doğrultusunda Eskişehir'e gitti ve darbeye karşı hava harekâtını yönetti. Darbeci uçaklar, resmiyette Türkiye'nin uçakları olduğu için bu uçakları vurmak için prosedür gereği başbakanın yazılı emri gerekiyordu. Kadıoğlu da bu prosedür doğrultusunda Başbakan Binali Yıldırım'dan telefon görüşmesi sırasında yazılı emir istedi. Yıldırım da ses kaydının alınarak uçakların vurulmasını istedi. Bu doğrultuda darbenin merkezi olan ve Akıncı Üssü adıyla bilinen 4. Ana Jet Üssü dahil olmak üzere darbecilerin bulunduğu yerler ve darbeci uçaklar bombalandı.

        • 4

          2016'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı Değerlendirme ve Denetleme Başkanlığına, 2017'de Hava Eğitim Komutanlığına atandı.

          2022'de orgeneral rütbesine terfi etti. 19 Ağustos 2022 tarihinde Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı görevine başladı.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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