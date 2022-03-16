Volkswagen'in kompakt modeli Golf'ün en güçlü versiyonu olan Golf R Türkiye’de satışa sunuldu. Yapılan açıklamaya göre, dört tekerlekten çekişli yeni Golf R, 320 PS güç, 420 Nm üreten 2.0 litrelik TSI motoruyla, 100 km/s hıza 4,7 saniyede ulaşıyor ve 250 km/s’lik azami hız değerine sahip.
Otomobilin, maksimum hızı 270 km/saate çıkaran R-Performance paketiyle de alınabildiği kaydedildi.
Yeni Golf R’da standart olarak sunulan Dijital Kokpit Pro’da 10,25 inçlik dijital gösterge paneli, 10 inçlik dokunmatik ekrana sahip radyo ve navigasyon sistemi bulunuyor. Bunların yanı sıra far grubu, klima ve radyo ayarları da tamamen dokunmatik özelliğe sahip “touch button”lar ve “touch slider”larla sağlanabiliyor.
Golf R’da "Sardegna / ArtVelours" kumaş koltuk döşemesi, "Carbon Grey" iç dekor, "R" logolu spor ön koltuklar, fırçalanmış alüminyum pedallar, siyah tavan döşemesi, 30 farklı renkte ambiyans aydınlatması, ısıtmalı ön koltuklar, çok fonksiyonlu ve ısıtmalı "R" logolu spor deri direksiyon gibi donanımlar da yer alıyor.
Otomobilin dış tasarımında, 19 inç “Estoril" alüminyum alaşımlı jantlar, ön radyatör ızgarasında yer alan "R" logosu, özel tasarım tamponlar ve yüzde 65 karartılmış arka ve arka yan camlar gibi özellikler bulunuyor.
ÇEKİŞ SİSTEMİ YENİLENDİ
Yeni Golf R, Türkiye’de standart olarak sunulan “R-Performance” paketi dahilinde R-Performance Tork Vektörleme işlevi, yani arka aksta tekerlekler arasında farklı tork dağıtımına sahip yeni ve geliştirilmiş 4MOTION sistemini barındırıyor.
Direksiyon açısı, araç hızı, yanal ivmelenme derecesi ve daha birçok veriyi yorumlayarak elektronik olarak yönetilen sistem, dört tekerlekten çekiş sisteminden arka aksa aktarılan çekiş gücünü sol ve sağ arka tekerlekler arasında değişken bir şekilde dağıtıyor.
Ayrıca dört tekerlekten çekiş sistemi, ‘Araç Dinamikleri Yöneticisi (VDM)’ aracılığıyla elektronik diferansiyel kilitleri (XDS) ve adaptif şasi kontrolü (DCC) gibi diğer yürüyen aksam sistemleriyle beraber çalışıyor.
Yeni Golf R'ın fiyatı ise 1 milyon 451 bin 300 TL olarak açıklanıyor.
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