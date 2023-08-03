Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak? Yeni Genelkurmay Başkanı belli oldu mu?

YENİ GENELKURMAY BAŞKANI BELLİ OLDU MU?

Yeni GenelKurmay Başkanı'nın kim olduğu henüz açıklanmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında saat 12.00'de toplanacak Yüksek Askeri Şura'nın sonuçlarının belli olmasıyla yeni Genelkurmay Başkanı'da netlik kazanacak. Görev için ise dört aday öne çıkıyor.