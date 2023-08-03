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        Haberler Gündem Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak? Yeni Genelkurmay Başkanı belli oldu mu?

        Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak? Yeni Genelkurmay Başkanı belli oldu mu?

        Yeni Genelkurmay Başkanı açıklaması için artık nefesler tutulmuş durumda. Bugün gerçekleştirilecek olan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Toplantısı'nda Genelkurmay Başkanlığı görevine atanacak olan ismin açıklanması bekleniyor. Bu kapsamda "Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak, belli oldu mu?" sorusu gündeme geldi. İşte, Genelkurmay Başkanlığı için adı geçen adaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2023 - 12:02
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        • 1

          Yaşar Güler’in Milli Savunma Bakanı olmasının ardından boşalan Genelkurmay Başkanlığı koltuğuna kimin oturacağı merak konusu oldu. Bugünkü Yüksek Askeri Şura Toplantısı'ndan yeni GenelKurmay Başkanı ile ilgili karar çıkması bekleniyor. Peki, yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak? İşte, detaylar...

        • 2

          YENİ GENELKURMAY BAŞKANI BELLİ OLDU MU?

          Yeni GenelKurmay Başkanı'nın kim olduğu henüz açıklanmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında saat 12.00'de toplanacak Yüksek Askeri Şura'nın sonuçlarının belli olmasıyla yeni Genelkurmay Başkanı'da netlik kazanacak. Görev için ise dört aday öne çıkıyor.

        • 3

          YENİ GENELKURMAY BAŞKANI KİM OLACAK?

          Genelkurmay Başkanlığı için öne çıkan ilk isim Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever oldu.

          Genelkurmay Başkanı olabilecek diğer isimler arasında; 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu bulunuyor.

        • 4

          Harp Okulu'nun 1981 mezunu üç devre arkadaşı arasından Metin Gürak 2020'de, Sivri ve Bayraktaroğlu ise 2021'de orgeneralliğe terfi etmişti.

          Avsever'in Genelkurmay Başkanlığı görevine atanmaması durumunda görevde bekleme süresi ve yaş haddinden emekliye ayrılması bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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