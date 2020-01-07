07 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK),Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin vereceği gayrimenkul değerleme hizmetlerine ilişkin tarifeyi belirledi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararına göre, değerleme hizmeti ücretleri; gayrimenkulün brüt alanı esas alınmak suretiyle arsa ve tarım alanları için 719 TL-1.786 TL arasında, konut ve işyerleri için 659 TL-2.855 TL arasında, üretim, depolama, zirai ve sınai nitelikli yapılar için 723 TL-5.589 TL arasında, AVM, hastane gibi hizmet amaçlı kullanılan yapılar için 1.316 TL-6.387 TL arasında değişen tutarlarda belirlendi.
YALILAR İÇİN 3490 TL
Bu kapsamda, değerleme hizmeti ücreti; yalılar ve eski eser niteliğindeki gayrimenkuller için 3.490 TL, enerji ve akaryakıt tesisleri için ise 4,258 TL olarak tespit edildi. Bir grupta yer alan taşınmazlardan birden fazlasının aynı değerleme raporuna konu olması durumunda, bunlardan en büyük taşınmaz için tarifedeki tam ücret, diğerlerinden her biri için girdiği gruptaki ücretin yüzde 10'u, aynı tarihte tek seferde değerleme çalışması yapılan aynı parsel üzerindeki birden fazla bağımsız taşınmazda ise ücretin yüzde 7.5'i tahsil edilecek.
İnşa halindeki gayrimenkulün tamamlanma seviyesinin tespiti amacıyla yapılan değerlemelerde güncel tarifedeki ücretim YÜZDE 30'u, 12 ay için talep edilecek revize raporlardan ise güncel tarifedeki ücretin yüzde 50'si alınacak.
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