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2007 yılından bu yana Tofaş fabrikasında üretilen Fiat'ın hafif ticari modeli Fiorino yenilendi. Aracın ön ızgarasına konumlandırılan yeni Fiat logosu dikkat çekerken, titanyum gri ayna kapakları ve tavan raylarının yanında, 16 inç alaşım jantlar ve aynı renkteki ön ızgara çerçevesi ile ön tampon koruması da aracın yenilikleri arasında yer alıyor.

Yeni Fiorino’nun kapı panellerinde, koltuklarla uyumlu siyah kumaş, deri kumaş kenarları ve koltuklarda açık gri dikiş desenlerinin de yer aldığı belirtiliyor.

Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, Fiorino 2.8 metre küpe varan yükleme hacmine sahip. Araçta, EBD destekli ABS, ESP, ASR, yokuş kalkış desteği, sürücü ve yolcu ön ve yan hava yastığı, klima, yağmur sensörü, karanlık sensörünün haricinde elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar, fonksiyonel deri direksiyon simidi ve vites topuzu, alüminyum alaşımlı jantlar gibi özellikler de yer alıyor.

Fiorino'nun, 7 inç dokunmatik tablet ekranının ve Apple CarPlay ve Android Auto ile uyumlu olduğu kaydedilirken, Pop, Safeline ve Premio isimli üç farklı donanım seçeneğinin de tüketiciye sunulduğu aktarıldı.

1.3 litrelik Multijet, 95 beygirlik dizel motorlu versiyonun haricinde, 1.4 litrelik 77 beygirlik benzinli ve 1.4 litrelik benzinli ve fabrika çıkışlı LPG dönüşümlü versiyonla tercih edilebilen Fiorino'nun, başlangıç fiyatı 208 bin 900 TL olarak açıklanıyor.