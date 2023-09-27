Evlilik hazırlığında olan çiftler, evlilik kredisine ilişkin yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip etmeye devam ediyor. Evlilik kredisinin, iki yıl geri ödemesiz 48 ay vade ile 150 bin lira olarak Aile ve Gençlik Bankası üzerinden verilmesi planlanıyor. Peki, "Evlilik kredisi şartları nelerdir? Evlilik kredisi ne zaman çıkacak, nasıl başvuru yapılır?" İşte faizsiz evlilik kredisi başvuru tarihine ilişkin tüm detaylar...