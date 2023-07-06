1 Şurada Paylaş!







Faizsiz evlilik kredisi şartları ve başvuru tarihine ilişkin detaylar gündemi meşgul etmeye devam ediyor. AK Parti Seçim Beyannamesi kapsamında yeni evlenecek çiftlere devlet destekli faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL evlilik kredisi verileceği açıklanmıştı. Peki, "Faizsiz evlilik kredisi şartları neler, başvurular ne zaman başlıyor, yaş sınırı var mı?" İşte konuya ilişkin detaylar...

2 Şurada Paylaş!







EVLİLİK KREDİSİ KİMLERE VERİLECEK? Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim beyannamesinde; "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.

3 Şurada Paylaş!







Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir." açıklamasında bulunmuştu.

REKLAM

4 Şurada Paylaş!







EVLENME KREDİSİ NEREDEN ALINACAK? Evlilik kredisinin kaynağını kurulacak olan Aile Ve Gençlik Bankası sağlayacak. Uluslararası standartlarda kurulacak bu sosyal amaçlı banka dijital ortamda hizmet verecek.

5 Şurada Paylaş!







Banka para kaynağını Karadeniz gazı ve diğer petrol gelirlerinden oluşturulan fondan alacak. Böylelikle bu gelirler banka tarafından kontrol edilip sosyal desteklerde kullanılacak.

6 Şurada Paylaş!







FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda dikkat çeken vaatlerden birisi de faizsiz evlilik kredisi olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni evlenen çiftlere faizsiz 150 bin lira evlilik kredisi vereceklerini duyurmuştu.

REKLAM

7 Şurada Paylaş!







Erdoğan açıklamasında, "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz" demişti.

8 Şurada Paylaş!







Buna göre, yeni evlenecek çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.

9 Şurada Paylaş!







FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER, YAŞ SINIRI VAR MI? Yeni evlenecek çiftlere devlet destekli faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları, vade sayısı ve tarihleri ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı.

REKLAM

10 Şurada Paylaş!







VADESİZ EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AK Parti seçim beyannamesinde açıklanan evlilik kredisi başvuru tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Resmi bir açıklama yapılır yapılmaz haberimizde yer alacaktır.