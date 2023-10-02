Yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL'lik faizsiz evlilik kredisi imkanı!
Yeni evleneceklere verilmesi planlanan faizsiz evlilik kredisi şartları ve başvuru tarihleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesi, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projelerimizi tamamladık." ifadelerini kullanmıştı. İşte 150 bin TL'lik faizsiz evlilik kredisi şartları ve başvuru tarihleri...
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Evlilik kredisinde yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme dair kritik açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki dönemde Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız." ifadelerini kullanmıştı. Peki, "Evlilik kredisi başvuru ne zaman, başvuru şartları neler? Evlilik kredisi kimlere verilecek, yaş sınırı var mı?" İşte detaylar...
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesi, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projelerimizi tamamladık. Önümüzdeki dönemde Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız. Doğalgaz, petrol, madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin bir kısmını buraya aktaracağız.
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Öncelikle aile ve gençlere yönelik pilot projeleri hayata geçirecek ve sonrasında yaygınlaştıracağız. Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız.
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FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?
"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz" Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.
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FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER, YAŞ SINIRI VAR MI?
Yeni evlenecek çiftlere devlet destekli faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları, vade sayısı ve tarihleri ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı.
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