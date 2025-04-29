BAKAN GÖKTAŞ'IN KONU İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI

"Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalanacak gençlerimizin, ev kurma süreçlerine de destek oluyoruz. Bu kapsamda 16 firmamızla yapacağımız indirim protokolüyle, evlenecek gençlerimize, mobilya, beyaz eşya, ev tekstili ve mutfak eşyaları gibi ihtiyaçlarını karşılayacak özel indirimler sunacağız. İndirim anlaşması yapacağımız firmalar ve uygulayacakları indirimlere yönelik kampanya detaylarını, firmalarımızla 30 Nisan Çarşamba günü düzenleyeceğimiz toplantıyla kamuoyuyla paylaşacağız. Şimdiden 'Aile Yılı'na hassasiyet göstererek, indirim sağlayan tüm firmalara teşekkür ediyorum."

Evlenecek gençlere destek olmak için özel sektöre de çağrıda bulunan Bakan Göktaş, "Aile Yılı'nda gençlere evlilik yolunda destek olmak isteyen tüm firmalarımızı, yapacakları özel indirimlerle protokole dahil olmaya davet ediyoruz. 'Aile Yılı'nda aileyi güçlendirmeye yönelik çalışmalarımız devam edecek."