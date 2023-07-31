Evlilik kredisi şartları ve başvuru tarihleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı. Peki, "Evlilik kredisi şartları neler, başvurular ne zaman, yaş sınırı var mı?" İşte 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi veren bankalar...