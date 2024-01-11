2024 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Engelli maaşı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, evde bakım mmaşı ödemeleri memur zammı oranında artış yaşandı. Memur maaşlarına gelen yüzde 49,25 oranındaki zamevde bakım maaşı ödemelerine de yansıdı. Ocak memur zammı ile Ocak ile Haziran ayları arasında geçerli olacak yeni evde bakım maaşı, 5 bin 98 TL'den 7 bin 609 TL'ye yükseldi.

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı her ayın 11 ile 15'i arasında hesaplara yatırılıyor. Ocak ayı zamlı evde bakım maaşı ödemelerinin de 11-15 Ocak tarihleri arasında yatması bekleniyor.