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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Yeni evde bakım maaşı yatan iller listesi Ocak 2024: Evde bakım maaşı ne zaman yatacak ve ne kadar oldu? - Merak Edilenler Haberleri

        Evde bakım maaşı yatan iller listesi: Evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

        Ocak ayının ortalarına gelinmesiyle evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi araştırmaları başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen yardım ödemesinin ne kadar olduğu ve güncel maaşların yattığı illerin listesini sizler için haberimizde bir araya getirdik. İşte Ocak ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2024 - 19:48 Güncelleme: 11.01.2024 - 19:48
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        • 1

          Evde bakım ödemeleri ocak ayında yeniden gündeme geldi. Evde bakım maaşının güncel tutarı ve yatırılan iller listesi merak ediliyor. Peki, yeni evde bakım maaşları ne kadar oldu? İşte Ocak ayı güncel evde bakım maaşı yatan iller listesi ile konuyla ilgili merak edilen sorular ve yanıtları...

        • 2

          2024 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

          Engelli maaşı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, evde bakım mmaşı ödemeleri memur zammı oranında artış yaşandı. Memur maaşlarına gelen yüzde 49,25 oranındaki zamevde bakım maaşı ödemelerine de yansıdı. Ocak memur zammı ile Ocak ile Haziran ayları arasında geçerli olacak yeni evde bakım maaşı, 5 bin 98 TL'den 7 bin 609 TL'ye yükseldi.

          ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

          Evde bakım maaşı her ayın 11 ile 15'i arasında hesaplara yatırılıyor. Ocak ayı zamlı evde bakım maaşı ödemelerinin de 11-15 Ocak tarihleri arasında yatması bekleniyor.

        • 3

          EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

          Liste açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

          EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA

          Evde bakım maaşı e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından şifre ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulanabiliyor.

          Evde bakım parası ayrıca SMS ile de öğrenilebiliyor. Bunun için BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak sorgulama yapılabiliyor.

          EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR?

          Evde bakım maaşı ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan vatandaşlara veriliyor.

        • 5

          EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Evde bakım maaşı engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılarak alınır. Evde bakım maaşını alabilmek için gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu gibi bilgiler inceleniyor.

          EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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