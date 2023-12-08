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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Yeni evde bakım maaşı yatan iller 8 Aralık 2023: Evde bakım maaşı parası ne kadar oldu ve ne zaman ödenecek? - Merak Edilenler Haberleri

        Evde bakım maaşları ne kadar oldu? İşte yatan iller listesi

        Aralık ayı evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi sorgulamaları başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen yardım ödemesinin ne kadar olduğu ve güncel maaşların yattığı illerin listesini sizler için haberimizde bir araya getirdik. İşte 8 Aralık evde bakım maaşı yatan iller listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2023 - 10:49 Güncelleme: 08.12.2023 - 10:49
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        • 1

          Evde bakım ödemeleri yeniden gündeme geldi. Evde bakım maaşının güncel tutarı ve yatırılan iller listesi merak ediliyor. Peki, yeni evde bakım maaşları ne kadar oldu? İşte 8 Aralık güncel evde bakım maaşı yatan iller listesi ile konuyla ilgili merak edilen sorular ve yanıtları...

        • 2

          ARALIK AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

          Evde bakım aylığı her ayın 15 ila 31'i arasında hesaplara yatırılıyor. Aralık ayı ödemelerine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

        • 3

          EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA

          Evde bakım maaşı e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından şifre ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulanabiliyor.

          Evde bakım parası ayrıca SMS ile de öğrenilebiliyor. Bunun için BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak sorgulama yapılabiliyor.

          EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR?

          Evde bakım maaşı ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan vatandaşlara veriliyor.

        • 5

          EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Evde bakım maaşı engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılarak alınır. Evde bakım maaşını alabilmek için gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu gibi bilgiler inceleniyor.

          EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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