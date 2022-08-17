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Yeni emekli olan birisi emekli promosyonu almak için ne yapmalı?

Emekli promosyonları hakkındaki sorular gündem olmaya devam ediyor. Söz konusu duruma ilişkin son olarak; yeni emekli olan birisi emekli promosyonu almak için ne yapmalı sorusunun cevabını derledik. İşte ayrıntılar...

17.08.2022 - 10:30 | Güncelleme: ABONE OL
Yeni emekli olan birisi emekli promosyonu almak için ne yapmalı?

Emekli promosyonlarına ilişkin merak edilenler, bir kez daha günün hakkında en çok arama yapılan konuları arasında yer alıyor. İşte, hakkında oldukça araştırma yapılan sorulardan biri olan yeni emeklilerin promosyon alma haklarıyla ilgili bilgiler...

YENİ EMEKLİ OLAN BİRİSİ EMEKLİ PROMOYONU ALMAK İÇİN NE YAPMALI?

Emekliliği yeni başlayan birisi ilk maaşını aldığı banka ile ve ya başka bir banka ile sözleşme imzalayabilir. Sözleşmenin ardından 3 yıllık taahhüd süresi başlamış oluyor.

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