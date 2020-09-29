Yeni Ekonomi Programına iş dünyasından tam destek

AA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı "Yeni Dengelenme, Yeni Normal, Yeni Ekonomi” ana temasıyla hazırlanan YEP'e (2021-2023) iş dünyasından tam destek geldi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, Bakan Albayrak’ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'nın üreticiler ve ihracatçılar için ciddi anlamda bir yol haritası niteliğinde olduğunu belirterek, "Hükümetimiz, bu programla ekonomideki kırılganlıkları en aza indirgemeyi hedefliyor. İstihdam, verimlilik, cari denge ve sürdürülebilir büyüme programın temellerini oluşturuyor. Önümüzdeki üç yılın rehberi niteliğinde olduğunu söylemek yanlış olmaz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'nı son derece olumlu bulduğunu aktararak, "Cari denge, istihdam ve ihracat açısından önümüzdeki üç yılın yol haritasını gösteren bir program. Enflasyon ve cari dengedeki kırılganlıkları azaltacak teknoloji ve verimlilik odaklı adımlar üreticimizin ve ihracatçımızın da önünü açacak.” değerlendirmesinde bulundu.

- "Dijital pazarlama ve e-ihracat alanlarındaki destekler bu paketle pekişmiş oldu"

Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD) Başkanı Erkan Uçar, Yeni Ekonomi Programına ilişkin şunları kaydetti:

“Geçen senenin devamı niteliğinde olması ve alınan kararların takip ve kontrol edilmesini çok olumlu buldum. Ekonominin ciddi manada yönetiliyor olduğunu görmek iş dünyası için umut verici. Ekonominin sektörel bazda ele alınması iş hayatının her alanına etki edecektir. Sektörlere dijital pazarlama ve e-ihracat alanlarında devletimizin vermiş olduğu destekler bu paketle pekişmiş oldu. Kamu alım garantili üretim teşvikinin geliştirilerek devam edilmesi ile de yerelleşme politikası ve buna bağlı olarak hemen her sektörün üretimden ihracata potansiyelinin artacak olması da başka bir sevindirici gelişme. Ayrıca kamu maliyesinin yeniden düzenlenecek olması, pandemi sürecinde sağlık profesyonellerimizin elde ettiği başarının tıbbi cihaz sektörü açısından da sürdürülebilir kılması açısından benimsiyorum."

Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) Başkanı Çetin Tecdelioğlu da Yeni Ekonomi Programı'nın Türkiye'ye ve iş dünyasına hayırlı olmasını diledi.

Küresel salgının dünyada bir belirsizlik ortamı yarattığını ifade eden Tecdelioğlu, "Devletimiz sürecin başından bu yana ekonomideki kırılganlığı azaltmak adına bir dizi önlem almıştı. Bu paketle önümüzdeki üç yılın yol haritası da belirlenmiş oldu. Geçtiğimiz yılı 8,2 milyar dolar ihracatla kapatan hırdavat sektörü ve ihracatçı diğer tüm sektörler için son derece önem arz eden bir program.” değerlendirmesinde bulundu.

Armatür Derneği Başkanı Gökhan Turhan ise Yeni Ekonomi Programına ilişkin şunları kaydetti:

“Yeni Ekonomi Programı üç kritik temel üzerinde inşa edilmiş; Yeni Ekonomi, Yeni Dengelenme ve Yeni Normal. Salgın sonrasında küresel ekonomi için ‘yeni’ kavramı olmazsa olmaz çünkü dünya ticaretinde dengeler ‘yeniden’ belirlendi. Ülke olarak yeni dünya ekonomisine daha hızlı uyum sağlamamızı, hatta makro ekonomi anlamında bir adım öne geçebileceğimiz bir temaya sahip. Üreticilerimiz ve ihracatçılarımız için kritik öneme sahip olan bu program ülkemiz için de hayırlı olsun. Özellikle sanayimiz için olmazsa olmazımız e-ihracat ve KDV reformu bu programda büyük önem arz ediyor. Diğer yandan vergi ödeyen birey ve firma sayısını artırmanın önünü açacak bir vizyona sahip.”