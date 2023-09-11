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        Okullarda yeni eğitim öğretim yılı başladı

        Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen için 2023-2024 eğitim öğretim yılı bugün başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 09:21 Güncelleme: 11.09.2023 - 09:48
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        Okullarda yeni eğitim öğretim yılı başladı
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        Okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9. sınıflar, 4-8 Eylül'de uyum eğitimi almıştı. Ortaokul 5. sınıfa başlayacak öğrenciler ve ailelerin katılacağı rehberlik uygulamaları, 11-15 Eylül'de gerçekleştirilecek.

        Milli Eğitim Bakanlığı, 20 milyon 481 bin öğrenci ve 1 milyon 178 bin öğretmenin ders başı yapacağı 2023-2024 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında, ücretsiz ders kitapları ve yardımcı kaynakları da öğrencilere ulaştırdı.

        Yeni eğitim-öğretim yılı, 74 bin okulda ve 744 bin derslikte başlayacak.

        Bu yıl eğitim ailesine katılan 45 bin yeni öğretmenden 21 bin 560'ı Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı bölgede görev yapacak.

        Okullara gelen veli ve ziyaretçilerin kayıtları tutulacak
        Okullara gelen veli ve ziyaretçilerin kayıtları tutulacak

        SINIFTA KALMA GERİ GELDİ

        Bakanlık, bu yıl eğitim-öğretim süreçlerinde bir dizi değişikliğe gitti.

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        Mevzuat düzenlemeleriyle liselerde devamsızlık koşulları yeniden düzenlendi, sınıf tekrarı yeniden uygulamaya konuldu ve açık öğretime geçişler zorlaştırıldı.

        Bu kapsamda açık liselere, sadece istisnai durumda olan öğrenciler kayıt olabilecek.

        Ayrıca liselerde öğrencilerin 50 ortalamayla sınıf geçebilmesine yönelik uygulamaya son verildi. Yıl sonu başarı puanı 50 olmak kaydıyla en fazla 1 dersten başarısız dersi bulunanlar doğrudan bir üst sınıfa geçebilecek.

        Yeni ders ortalaması 50 olan öğrencilerden en fazla 3 dersten başarısız olanlar, sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilecek, 4 ders ve üzeri zayıfı olan öğrenciler sınıf tekrarı yapacak. Alt sınıflar da dahil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar da sınıf tekrar edecek. Bu uygulama, 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren kademeli olarak uygulanacak.

        Liselerde artık devamsızlık affı da yapılmayacak. Özürsüz olarak yapılan her bir devamsızlık günü için öğrenciler, 1 saat fazla sosyal sorumluluk çalışması yapacak.

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        KLASİK SINAVLAR YAPILACAK

        Öte yandan, liselerdeki sınavlar, artık sadece yazılı yoklama şeklinde yapılacak. 6698 sayılı kanunda yer verilen, kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesini mümkün kılan durumlar dışında öğrencilere ait kişisel veriler veli, vasi veya ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyecek.

        OKULLARDA SINAV HAFTASI UYGULAMASI BAŞLIYOR

        Bakanlık tarafından dün ilk kez sınavlara ilişkin çatı bir yönetmelik yayımlandı. MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği ile okullarda birden fazla öğretmen tarafından okutulan derslerin tüm sınavlarının ortak yazılı olarak yapılması hükmü yer aldı. Okullarda öğretmenler tarafından yapılacak yazılı sınavlarda açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kullanılacak.

        Ülke il ve ilçe ve okul genelinde ortak yazılı sınavlar yapılacak. Bakanlıkça öğretim yılı başında hangi sınıf ve derslerden ortak sınav yapılacağı duyurulacak. Ortak yazılı sınavlar okullarda öğretmenler tarafından uygulanıp değerlendirilecek.

        Yeni düzenleme kapsamında bu yıldan itibaren ilkokul 4. sınıflarda da yazılı sınav saati uygulaması artık yapılmayacak ve 4. sınıflarda öğrenci notları öğrenci gelişim dosyasına göre verilecek.

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        Okullarda sınav haftası uygulaması yapılacak. Sınavların hangi tarihlerde yapılacağı öğretim yılı başında ilan edilecek.

        Bakanlık, Türkçe ve yabancı dil derslerine ilişkin de önemli kararlar aldı. Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile yabancı dil derslerinin sınavları, dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçmek için yazılı ve uygulamalı olarak yapılacak.

        Ayrıca öğrenciye anında geri bildirim vermek için kısa süreli sınavlar yapılabilecek.

        ​​​​​​​Deprem bölgesinde yürütülen güçlendirme ve onarım çalışmalarıyla toplam 48 bin derslik, eğitim öğretime hazır hale getirildi, ayrıca 11 bin 76 konteyner de bölgedeki öğretmenlerin konaklaması için tahsis edildi.

        İLK ARA TATİL 13 KASIM'DA

        Yeni eğitim öğretim yılı birinci dönemi, 11 Eylül 2023 Pazartesi başlayıp 19 Ocak 2024 Cuma sona erecek.

        6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem sebebiyle afet bölgesi illeri olarak belirlenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerindeki resmi ve özel okullarda 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine yönelik öğrenme kayıplarının giderilmesi amacıyla bakanlıkça hazırlanacak program, 11 Eylül ile 6 Ekim arasında eğitim öğretim faaliyetleri ile birlikte uygulanacak.

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        Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.

        Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

        İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak.

        2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

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