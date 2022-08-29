Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl bir iyileştirme daha yaparak ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynakları da öğrencilerin masalarında ücretsiz hazır edeceklerini bildirdi.

Dağıtılan yardımcı kaynak tutarının bu yılkilerle 130 milyonu bulduğunu aktaran Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığının tüm okulların temizlik, kırtasiye küçük onarım ve atölye gibi ihtiyaçlarına yönelik bütçeleri bu yıl doğrudan okullara gönderdiğini de belirtti. Erdoğan, temizlik işlerinde çalışacak 60 bin kişinin de okulların açılmasıyla görevlerine başlayacağını söyledi.